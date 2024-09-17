Ergin Ataman'ı Çileden Çıkaran Pankart! Gündem Olan Görüntü Sonrası İlk Açıklama

Yunanistan ekibi Panathinaikos’un Maccabi Tel Aviv ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde oynadığı dostluk maçında, Yunan ekibin koçu Ergin Ataman çileden çıktı. Tribünlerde açılan pankart Ataman'ı sinirlendirirken, başarılı koçtan ilk açıklama geldi.

Ataman açıklamasında, "Tepkimi en sert şekilde gösterdim" dedi.

Ataman, karşılaşmanın son çeyreğinde sinirlerine hakim olamayarak hakemlerle büyük tartışma yaşadı. Ataman, bu itirazları sonucunda oyundan ihraç edildi.

Karşılaşmadan Panathinaikos 88-75'lik skorla galip ayrılırken, maçın bitimine 9 dakika 22 saniye kalan tribünlerden açılan pankart ekranlara getirildi. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılında tribünlerde açılan pankartta, 'Türklerden Kanlı Kıbrıs İşgali' ifadelerinin yer aldığı iddia edildi.

Ergin Ataman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, pankarta tepkisini en sert şekilde gösterdiğini vurguladı. Ataman açıklamasında şunları söyledi:

"Dün sporun ve dostluğun hakim olması gereken salında bir grup tarafından burada gördüğümüz misafirperverliğe yakıştıramadığım bir siyasi pankart açıldı. Ben de bu duruma dikkat çekmek için tepkimi en sert şekilde gösterdim. Spor salonları siyasetin değil, dostluğun ve barışın yeridir. Bu pankartı açan insanların ilk günden bu yana burada bana ve takımıma sevgi gösteren binlerce insanın duygularını etkileyemeyeceğini biliyorum"