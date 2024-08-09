Ergin Ataman’dan Mourinho itirafı!

Galatasaray taraftarı olan A Milli Basketbol Takımı ve Yunanistan’ın Panatinaikos ekibinin baş antrenörü Ergin Ataman ile Beşiktaş’ı destekleyen oğlu Sarp Ataman arasında tatlı bir futbol rekabeti yaşanıyor.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarını takip eden tecrübeli baş antrenör ile oğlu Sarp Ataman, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Ergin Ataman, Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki rekabetin bu sezon Turkcell Süper Kupa maçıyla başladığını hatırlatarak, "Sarp büyük bir heyecanla sezon başındaki Süper Kupayı seyrediyordu. Ben bakmadım bile. Süper Kupa beni hiç ilgilendirmiyor. Ben Türkiye şampiyonlukları maçlarına, Şampiyonlar Ligi maçlarına konsantreyim. O maçları izliyorum. Ona da söyledim. Süper Kupanız hayırlı olsun ama mayıslar bizimdir Sarp" ifadelerini kullandı.

Galatasaray taraftarına seslenen Ergin Ataman, "Basketbolda da hep böyle düşündüm. Sezon başı kupalar, hazırlık dönemi... Galatasaray taraftarları hiç panik yapmasın. Galatasaray yine aynı, kuvvetli ve oturmuş bir takım" dedi.

‘MOURİNHO’NUN TÜRKİYEDE BİR TAKIM ÇALIŞTIRACAĞINI DÜŞÜNMEZDİM’

Ergin Ataman, Fenerbahçe'nin göreve getirdiği Jose Mourinho’nun çok iyi bir teknik direktör olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Mourinho, bana göre Avrupa'nın en önemli hocası. Çok takdir ettiğim, daha gençlik dönemlerinde, antrenörlüğe başladığım dönemlerde iyi bir futbol izleyicisi olarak örnek aldığım bir hocaydı. Mourinho’nun o liderlik tavrı, basına ve oyunculara karşı çıkışları... Bir tarafta da aldığı büyük başarılar. Gerçekten çok takdir ettiğim bir hoca. Fenerbahçe’nin, bizim en büyük rakibimizin hocası oldu. Burada Fenerbahçe Kulübünü de tebrik etmek lazım. Ben açıkçası Mourinho’nun gelip de Türkiye’de bir takım çalıştıracağını hiçbir zaman düşünemezdim ama bunu başardılar. İşte Ergin Ataman Fenerbahçe’yi sevmez. derler ama bazı şeyleri de takdir etmek lazım. Burada Fenerbahçe yönetimini tebrik ediyorum. Mourinho’nun çalıştırdığı bir takım mutlaka çok iddialı olacaktır."

Süper Ligde sezonun güzel geçmesini dileyen Ataman, "En büyük temennim Türkiye’de futbolun konuşulduğu, futbolcuların konuşulduğu, teknik adamların taktiklerinin konuşulduğu bir sezon olur. Yoksa hakem kararlarının konuşulduğu, kulüp başkanlarının sürekli birbirleriyle olan çekişmelerinin konuşulduğu ya da federasyonla kulüplerin çekişmelerin konuşulduğu bir futbol bilemiyorum... Artık taraftarlar da bundan bıktı. Bugün baktığınız zaman işte Anadolu’da birçok stat boşaldı. İnsanlar sıkıldı artık bunları seyretmekten" değerlendirmesinde bulundu.

Futbolda artık oyunun konuşulması gerektiğini aktaran tecrübeli baş antrenör, "Çok değerli hocalar var. Okan (Buruk) hoca kendini ispat etti. Beşiktaş iyi bir başlangıç yaptı. Mourinho gibi bir hoca var. Bırakın Mourinho’yu bir inceleyelim bakalım. Ne yapıyor, nasıl yönetiyor takımını, taktikleri nedir? Okan Buruk buna karşı ne tedbirler alacak? Bunları konuşalım. Benim en büyük dileğim bu" şeklinde görüş belirtti.

‘FENERBAHÇE KULÜBÜNE KARŞI HERHANGİ BİR ÖN YARGIM YOK’

Ergin Ataman, Fenerbahçe Kulübü ve taraftarıyla ilgili hiçbir sorunun olmadığını anlatarak, "Ben profesyonel bir antrenörüm. Fenerbahçe’nin de diğer kulüpler gibi çok güzel bir camiası var. Çok önemli taraftarları, çok da arkadaşım var. Bazı provokatörler, işte Berlin’de (THY Avrupa Ligi Dörtlü Finalinde) olan gibi... Yani bunlar provokasyon yaratmak için geliyorlar. Ben de kişisel olarak onları bir Fenerbahçe taraftarı olarak görmüyorum. Yani o gün oraya provokasyon yapmaya gelen başka bir kulübün taraftarı da olsa aynı tepkiyi gösterelim. Ben buyum. Bana karşı böyle bir şey içine giremezsiniz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA