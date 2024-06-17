Ergin Ataman Galatasaray başkanlığına aday olacak... 'Şaka değil...'

Panathinasikos baş antrenörü Ergin Ataman Galatasaray'a başkan olma hayalini açıkladı. Ataman ne zaman aday olacağını da açıkladı.

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Ergin Ataman Galatasaray başkanlığına aday olacak... 'Şaka değil...'

Panathinaikos'un baş antrenörü Ergin Ataman, Galatasaray’da başkan adayı olacağını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulübe başkanlık yapmak istediğini açıklayam Ataman, "Ben Galatasaraylıyım ve futbolu yakından takip ediyorum. Koçluk kariyerimi bitirdiğimde Galatasaray başkanlığına aday olacağım... Şaka değil" ifadelerini kullandı.

AS’a konuşan başarılı koç, "Galatasaray'ı çalıştırırken dönemin başkanı Ünal Aysal bana futbol takımının teknik direktörlüğünü yapıp yapamayacağımı sormuştu. Ona; 'Oyuncuları yöneteceğimi ama hazırlanmam ve lisans almam gerektiğini' söylemiştim" dedi.

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