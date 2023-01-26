Erden Timur'un Galatasaray'a bağışladığı para dudak uçuklattı!

"KABUL EDİLMESİ GÜÇ BİR MİKTAR

Özbek, Timur'un kulübe verdiği maddi katkıyla ilgili, "Erden Timur kabul edilmesi güç bir para miktarı üzerinden benim dönemimden itibaren kulübe destek vermiştir. Bunun mertebesi 30 milyon dolar civarıdır. Kendisi büyük bir inşaat şirketi sahibi. Proje desteği veriyor, maddi desteği veriyor. Prestiji itibarıyla büyük projeler yapıyor. Bunu Galatasaray'a yansıtıyor.