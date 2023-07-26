Erden Timur kötü haberi verdi: Muslera, Galatasaray'a veda ediyor

Galatasaray'ın efsane isimlerinden birine dönüşen taraftarın sevgilisi Fernando Muslera için kötü haberi Erden Timur verdi. 13 yıldır sarı kırmızılı formayı giyen ve sayısız kupa kaldıran başarılı file bekçisinin sözleşmesinin yenilenmeyeceği açıklandı.

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Erden Timur kötü haberi verdi: Muslera, Galatasaray'a veda ediyor

Galatasaray'ın efsane isimlerinden birine dönüşen taraftarın sevgilisi Fernando Muslera için kötü haberi Erden Timur verdi. 13 yıldır sarı kırmızılı formayı giyen ve sayısız kupa kaldıran başarılı file bekçisinin sözleşmesinin yenilenmeyeceği açıklandı.

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'dan yeni sezon öncesi açıklamalar geldi. Bitirdiği transferlerle taraftarlara müjdeli haberler veren Erden Timur bu kez üzdü. Timur, 37 yaşındaki efsane file bekçisi Fernando Muslera'nın son senesi olduğunu, sözleşmesinin yenilenmeyeceğini açıkladı.

"ÇOK BÜYÜK EFSANE..."

Erden Timur'un açıklamalarının satır başları şöyle:

"Dile kolay 13 yıl. Çok büyük efsane. Muslera’nın son senesi. Onun hayalleriyle sizin hayallerinizin örtüşmesi… Her oyuncu yaşlandıkça planlar yapıyor, önemli olan oralarda da beraber olmak. Performansı verirken yanındasınız, performansı vermezken veya başka bir yere gidiyorsa veya emekliliğinde de onunla birlikte misiniz?"

FLORYA AÇIKLAMASI

"Ali Bey, Florya ilgili açıklama yapacaktır. Yapacağını düşünmemiz lazım. Bir insanı bir şey yapmayacağından emin olana kadar suçlayamazsınız. Ben de kendi adıma bildiğim bilgi ve kayıtları anlatacağım. Doğruluk için anlatacağım. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ya da Anadolu kulüpleri için değil"

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