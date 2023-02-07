Enkaz altında kalan Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan hayatını kaybetti
Malatya'da enkaz altında kalan Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın yaşamını yitirdiğini açıklandı.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle 10 kentte yıkım gerçekleşirken Malatya'da yıkılan binanın enkazında kalan, 28 yaşındaki Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'dan acı haber geldi.
Yeni Malatyaspor Ahmet Eyüp Türkaslan'ın hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
Kulübün paylaşımında; "Başımız sağ olsun! Kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan, meydana gelen depremde göçük altında kalarak, hayatını kaybetmiştir. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Seni unutmayacağız güzel insan" ifadeleri kullanıldı.
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