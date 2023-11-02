En zengin voleybolcular açıklandı: Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş'in serveti dudak uçuklattı!
A Milli Kadın Voleybol Takımı ile alınan başarılarda büyük pay sahibi olan Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt'un servetleri dudak uçuklattı. Başarılı iki genç voleybolcu, servetleri ile dünyanın en zengin kadın voleybolcular listesinde girdi.
Rich Verse, geçen haftalarda dünyanın en zengin kadın voleybolcular listesini yayımladı. Listede yer alan isimler dikkat çekerken, Filenin Sultanları’ndan Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt da yer aldı.
Rich Verse’ün hazırladığı en zengin kadın voleybolcular listesinde yer alan ilk 20 oyuncu, ülkeleri ve toplam servetleri ise şu şekilde:
İŞTE EN ÇOK KAZANANLAR
SHEILLA CASTRO (Brezilya)
12 milyon dolar
JAQUELINE CARVALHO (Brezilya)
9,1 milyon dolar
GABRIELA GUIMARAES (Brezilya)
8,8 milyon dolar
THAISA DAHER (Brezilya)
7,7 milyon dolar
PAOLA EGONU (İtalya)
7,3 milyon dolar
YULIYA GERASYMOVA (Ukrayna)
7 milyon dolar
FABI CLAUDINO (Brezilya)
6,9 milyon dolar
KIM YEON KOUNG (Güney Kore)
6,7 milyon dolar
BRENDA CASTILLO (Dominik Cumhuriyeti)
6 milyon dolar
SAMANTHA BRICIO (Meksika)
4,7 milyon dolar
SABINA ALTYNBEKOVA (Kazakistan)
4,7 milyon dolar
NATALIYA GONCHAROVA (Rusya)
4,4 milyon dolar
EBRAR KARAKURT
4,2 milyon dolar
ZEHRA GÜNEŞ
4 milyon dolar
JORDAN LARSON (Amerika)
3,7 milyon dolar
TIJANA BOSKOVIC (Sırbistan)
3,4 milyon dolar
SAORI KIMURA (Japonya)
3,2 milyon dolar
KELSEY ROBINSON (Amerika)
2,9 milyon dolar
ISABELLE HAAK (İsveç)
2,1 milyon dolar
KLARA PERIC (Hırvatistan)
1,8 milyon dolar