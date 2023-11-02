En zengin voleybolcular açıklandı: Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş'in serveti dudak uçuklattı!

A Milli Kadın Voleybol Takımı ile alınan başarılarda büyük pay sahibi olan Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt'un servetleri dudak uçuklattı. Başarılı iki genç voleybolcu, servetleri ile dünyanın en zengin kadın voleybolcular listesinde girdi.

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En zengin voleybolcular açıklandı: Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş'in serveti dudak uçuklattı! - Resim: 1

Rich Verse, geçen haftalarda dünyanın en zengin kadın voleybolcular listesini yayımladı. Listede yer alan isimler dikkat çekerken, Filenin Sultanları’ndan Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt da yer aldı.

Rich Verse’ün hazırladığı en zengin kadın voleybolcular listesinde yer alan ilk 20 oyuncu, ülkeleri ve toplam servetleri ise şu şekilde:

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En zengin voleybolcular açıklandı: Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş'in serveti dudak uçuklattı! - Resim: 2

İŞTE EN ÇOK KAZANANLAR

SHEILLA CASTRO (Brezilya)

12 milyon dolar

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En zengin voleybolcular açıklandı: Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş'in serveti dudak uçuklattı! - Resim: 3

JAQUELINE CARVALHO (Brezilya)

9,1 milyon dolar

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En zengin voleybolcular açıklandı: Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş'in serveti dudak uçuklattı! - Resim: 4

GABRIELA GUIMARAES (Brezilya)

8,8 milyon dolar

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En zengin voleybolcular açıklandı: Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş'in serveti dudak uçuklattı! - Resim: 5

THAISA DAHER (Brezilya)

7,7 milyon dolar

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En zengin voleybolcular açıklandı: Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş'in serveti dudak uçuklattı! - Resim: 6

PAOLA EGONU (İtalya)

7,3 milyon dolar

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En zengin voleybolcular açıklandı: Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş'in serveti dudak uçuklattı! - Resim: 7

YULIYA GERASYMOVA (Ukrayna)

7 milyon dolar

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En zengin voleybolcular açıklandı: Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş'in serveti dudak uçuklattı! - Resim: 8

FABI CLAUDINO (Brezilya)

6,9 milyon dolar

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En zengin voleybolcular açıklandı: Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş'in serveti dudak uçuklattı! - Resim: 9

KIM YEON KOUNG (Güney Kore)

6,7 milyon dolar

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En zengin voleybolcular açıklandı: Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş'in serveti dudak uçuklattı! - Resim: 10

BRENDA CASTILLO (Dominik Cumhuriyeti)

6 milyon dolar

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En zengin voleybolcular açıklandı: Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş'in serveti dudak uçuklattı! - Resim: 11

SAMANTHA BRICIO (Meksika)

4,7 milyon dolar

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En zengin voleybolcular açıklandı: Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş'in serveti dudak uçuklattı! - Resim: 12

SABINA ALTYNBEKOVA (Kazakistan)

4,7 milyon dolar

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En zengin voleybolcular açıklandı: Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş'in serveti dudak uçuklattı! - Resim: 13

NATALIYA GONCHAROVA (Rusya)

4,4 milyon dolar

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En zengin voleybolcular açıklandı: Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş'in serveti dudak uçuklattı! - Resim: 14

EBRAR KARAKURT

4,2 milyon dolar

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En zengin voleybolcular açıklandı: Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş'in serveti dudak uçuklattı! - Resim: 15

ZEHRA GÜNEŞ

4 milyon dolar

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En zengin voleybolcular açıklandı: Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş'in serveti dudak uçuklattı! - Resim: 16

JORDAN LARSON (Amerika)

3,7 milyon dolar

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En zengin voleybolcular açıklandı: Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş'in serveti dudak uçuklattı! - Resim: 17

TIJANA BOSKOVIC (Sırbistan)

3,4 milyon dolar

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En zengin voleybolcular açıklandı: Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş'in serveti dudak uçuklattı! - Resim: 18

SAORI KIMURA (Japonya)

3,2 milyon dolar

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En zengin voleybolcular açıklandı: Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş'in serveti dudak uçuklattı! - Resim: 19

KELSEY ROBINSON (Amerika)

2,9 milyon dolar

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En zengin voleybolcular açıklandı: Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş'in serveti dudak uçuklattı! - Resim: 20

ISABELLE HAAK (İsveç)

2,1 milyon dolar

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En zengin voleybolcular açıklandı: Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş'in serveti dudak uçuklattı! - Resim: 21

KLARA PERIC (Hırvatistan)

1,8 milyon dolar

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