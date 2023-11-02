En zengin voleybolcular açıklandı: Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş'in serveti dudak uçuklattı!

Rich Verse, geçen haftalarda dünyanın en zengin kadın voleybolcular listesini yayımladı. Listede yer alan isimler dikkat çekerken, Filenin Sultanları’ndan Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt da yer aldı.

Rich Verse’ün hazırladığı en zengin kadın voleybolcular listesinde yer alan ilk 20 oyuncu, ülkeleri ve toplam servetleri ise şu şekilde: