Elif Sude Akgül, Tekvandoda Altın Madalya Sahibi Oldu

Münih kentindeki BMW Park'ta düzenlenen şampiyonanın dördüncü ve son gününde Elif Sude Akgül, kadınlar 49 kiloda tatamiye çıktı.

ELİF SUDE'DAN İLK ALTIN MADALYA

Elif Sude, son 16 turunda Portekiz'den Matilde Ferreira'yı, çeyrek finalde ise Andorra’dan Naiara Linan Pardo'yu yendi. Yarı finalde İspanya'dan Adriana Cerezo Iglesias'ı mağlup eden 20 yaşındaki milli sporcu, finalde Sırbistan'dan Andrea Bokan ile karşılaştı. Rakibini 2-1 yenen Elif Sude, Avrupa şampiyonu oldu.

Elif Sude, kariyerinde ilk kez büyükler kategorisinde altın madalya kazandı. Milli sporcu geçen yıl da dünya ikinciliğini elde etmişti.

