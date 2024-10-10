Elazığsporlu Taraftarlar Maçlarına Atanan Hakeme Tepkili

Elazığspor’un deplasmanda karşı karşıya geleeceği 68 Aksarayspor maçına atanan Ankara bölgesi hakemi Evren Aydoğan, Elazığspor’lu taraftarların tepkisini çekti.

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Elazığsporlu Taraftarlar Maçlarına Atanan Hakeme Tepkili

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 7. haftasında Elazığspor, deplasmanda Aksarayspor ile karşılaşacak. Merkez Hakem Kurulu bu maça Ankara bölgesi hakemi Evren Aydoğan'ı atadı. Bu sezon 2. Lig'de düdük çalmaya başlayan Aydoğan, 2. Lig'de 2. kez düdük çalacak. Zirve mücadelesini yakından ilgilendiren maça yapılan atama bordo-beyazlı taraftarlar tarafından tepkiyle karşılandı.

Kaynak: İHA

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