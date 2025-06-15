Elazığspor Kaptanla '2 Yıl Daha' Dedi
Elazığspor iç transferde kaptan Beykan Şimşek’le 2 yıl daha sözleşme uzatma kararı aldı.
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Elazığspor’da taraftarın sevgilisi olan kaptan Beykan Şimşek yuvada kalmaya karar vererek kulübüyle anlaştı.
Sezon sonu sözleşmesi sona eren başarılı futbolcu, bordo-beyazlı kulüple 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
2023-2024 sezonunda Kocaelispor’dan transfer edilen Beykan Şimşek, bu sezon Elazığspor formasıyla çıktığı 30 maçta 6 gol, 18 asistlik etkileyici bir performans sergiledi.
Kaynak: İHA