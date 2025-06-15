Elazığspor Kaptanla '2 Yıl Daha' Dedi

Elazığspor iç transferde kaptan Beykan Şimşek’le 2 yıl daha sözleşme uzatma kararı aldı.

Elazığspor Kaptanla '2 Yıl Daha' Dedi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Elazığspor’da taraftarın sevgilisi olan kaptan Beykan Şimşek yuvada kalmaya karar vererek kulübüyle anlaştı.

Sezon sonu sözleşmesi sona eren başarılı futbolcu, bordo-beyazlı kulüple 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

2023-2024 sezonunda Kocaelispor’dan transfer edilen Beykan Şimşek, bu sezon Elazığspor formasıyla çıktığı 30 maçta 6 gol, 18 asistlik etkileyici bir performans sergiledi.

Kaynak: İHA

16 Haziran 2025 Günlük Burç Yorumları: Hayatınız Bir Anda Rayına Oturabilir 16 Haziran 2025 Günlük Burç Yorumları: Hayatınız Bir Anda Rayına Oturabilir
Temizlikte En Sık Yapılan 9 Hata: Toz Aldıkça Kirleniyor Temizlikte En Sık Yapılan 9 Hata: Toz Aldıkça Kirleniyor
İtalya Milli Takımı’nın Başına Gattuso Geçti İtalya Milli Takımı’nın Başına Gattuso Geçti
Isparta 32 Spor’da Yeni Yönetim Seçildi Isparta 32 Spor’da Yeni Yönetim Seçildi
ÇOK OKUNANLAR
Avrupa’nın En Güzel 30 Kasabası Açıklandı: Türkiye’den O İlçe Listeye Damga Vurdu Türkiye'den O İlçe Avrupa Listesinde!
Şenol Babuşcu: Rekor Artış Olacak Şenol Babuşcu: Rekor Artış Olacak
Kara Altın Olarak Biliniyor, Her Evde Bulunuyor! Servet Değerinde, Her Geçen Gün Değerleniyor Kara Altın Olarak Biliniyor, Her Evde Bulunuyor! Servet Değerinde, Her Geçen Gün Değerleniyor
İslam Memiş'ten Yatırımcılara Uyarı! Riski Çok Büyük İslam Memiş'ten Yatırımcılara Uyarı! Riski Çok Büyük
Gram Altında 5 Bin 500 Lira Depremi! Gram Altında 5 Bin 500 Lira Depremi!