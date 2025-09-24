Eksiklerle Boğuşan Beşiktaş Kayseri’de Puan Arıyor

Süper Lig’in ilk hafta erteleme maçında Beşiktaş, Kayserispor deplasmanına birçok eksikle çıktı. Statü ve sakatlıklar nedeniyle kadroda zorunlu rotasyona giden Sergen Yalçın, genç oyunculara forma şansı verdi.

Trendyol Süper Lig’in ilk hafta erteleme maçında Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor’a konuk oluyor. RHG Enertürk Enerji Stadı’ndaki mücadele 20.00’de başladı ve karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetiyor.

Siyah-beyazlılarda statü ve sakatlıklar nedeniyle birçok eksik var. Yeni transferler Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, El Bilal Toure, Jota Silva ve Taylan Bulut statü gereği oynayamıyor. Mustafa Hekimoğlu ve Salih Uçan ise sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi. Teknik direktör Sergen Yalçın, bu nedenle genç oyuncular Tuna Baran Demir, Asım Efe Işık ve Devrim Şahin’i kadroya dahil etti.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

15' Beşiktaş, Portekizli yıldızı Rafa Silva'yla golü buldu.

