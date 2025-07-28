Ekranda 'Ciro Mertens' Fırtınası! Sosyal Medyayı Salladı

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Ekranların fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu. Futbol kariyerini bu yıl Galatasaray'da noktalayan Belçikalı yıldız futbolcu Dries Mertens'in sarı-kırmızılılar için bir fenomene dönüşen oğlu Ciro Mertens yarışmanın bir sorusunda yer aldı.

Süper Lig'de geride bıraktığımız sezon Galatasaray'ın Nijeryalı yıldız santraforu Victor Osimhen, 26 gol ile ligin gol kralı oldu. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan bu sorudaki seçenekler arasında Osimhen'in yanında Mertens'in oğlu Ciro Mertens'in de ismi yer aldı.

Seçeneklerde Ciro Mertens'in adını gören yarışmacı seyircilerle birlikte güldü. Osimhen yanıtını vererek 30 bin TL'lik soruyu geçen yarışmacının bu anları sosyal medyada çok konuşuldu.

Kaynak: Haber Merkezi