Egemen Korkmaz Bir Anda Yere Yığıldı! TFF'den Açıklama Geldi

U21 Erkek Milli Futbol Takımı’nın teknik direktörü Egemen Korkmaz, Hırvatistan ile oynanan UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri karşılaşmasında yaşadığı talihsiz bir kaza sonrası hastaneye kaldırıldı. Hırvatistan’ın Osijek kentindeki Opus Arena’da oynanan mücadelenin 35. dakikasında, Demir Ege Tıknaz’ın kırmızı kart görmesinin ardından saha kenarında hakeme yoğun şekilde itiraz eden Korkmaz, bu sırada ayağının kayması sonucu yedek kulübesi bölgesinde yere düştü.

BAŞINI ZEMİNE ÇARPTI

Düşmenin etkisiyle başını zemine çarpan Korkmaz, kısa süreli bilinç kaybı yaşadı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Karşılaşmanın hakemi Alessandro Dudic, yaşanan olayın ardından oyunu durdurarak futbolcuları soyunma odasına gönderdi.

BİLİNCİ AÇIK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Korkmaz’ın başında düşmeye bağlı şişlik oluştuğunu, bilincinin açık olduğunu ve kontrol amaçlı hastanede müşahede altında tutulduğunu açıkladı.