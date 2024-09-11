Edirne’de Gururlandıran Tablo

Edirne 1922 Açık Judo Turnuvası’nda mücadele eden Sakarya Büyükşehir’in yıldız judo sporcusu, gümüş madalya kazandı.

Son Güncelleme:
Edirne’de Gururlandıran Tablo

Sakarya Büyükşehir’in yıldız judo sporcusu, Uluslararası Edirne 1922 Açık Judo Turnuvası’nda nefes kesen bir mücadeleyle gümüş madalyaya uzandı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, sporun her dalında olduğu gibi önemli ulusal ve uluslararası müsabakalarda önemli başarılar kazanıyor.

Kendi yaş klasmanında Büyükşehir’e sayısız başarı kazandıran judo sporcusu Gülfem Aysima Aydön, yeni bir başarıyı daha Edirne’de elde etti. Aydön, Edirne’de düzenlenen Uluslararası Edirne 1922 Açık Judo Turnuvası’nda mindere çıktı. Genç sporcu, 24 kilogram kategorisinde ikincilik elde ederek Sakarya’yı gururlandırdı. 24 kilogramda ter döken Aysima, rakiplerini tek tek geçerek gümüş madalyanın sahibi oldu. 9-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen turnuvaya, Türkiye’nin yanı sıra uluslararası arenadan da birçok sporcu katılım gösterdi.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Katalonya'daki Diada Kutlamaları'na Sürpriz İsim Katıldı Katalonya'daki Diada Kutlamaları'na Sürpriz İsim Katıldı
Dünya Genelinde Birçok Şifre Deşifre Oldu: Dikkat Sizin Şifreniz de Risk Altında Olabilir Dünya Genelinde Birçok Şifre Deşifre Oldu: Dikkat Sizin Şifreniz de Risk Altında Olabilir
Katalonya'daki Diada Kutlamaları'na Sürpriz İsim Katıldı Katalonya'daki Diada Kutlamaları'na Sürpriz İsim Katıldı
Bir Tutamını Yoğurtla Karıştırıp Yiyin : O Sorunlara Kökten Elveda Deyin Bir Tutamını Yoğurtla Karıştırıp Yiyin : O Sorunlara Kökten Elveda Deyin