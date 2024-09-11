Edirne’de Gururlandıran Tablo

Sakarya Büyükşehir’in yıldız judo sporcusu, Uluslararası Edirne 1922 Açık Judo Turnuvası’nda nefes kesen bir mücadeleyle gümüş madalyaya uzandı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, sporun her dalında olduğu gibi önemli ulusal ve uluslararası müsabakalarda önemli başarılar kazanıyor.

Kendi yaş klasmanında Büyükşehir’e sayısız başarı kazandıran judo sporcusu Gülfem Aysima Aydön, yeni bir başarıyı daha Edirne’de elde etti. Aydön, Edirne’de düzenlenen Uluslararası Edirne 1922 Açık Judo Turnuvası’nda mindere çıktı. Genç sporcu, 24 kilogram kategorisinde ikincilik elde ederek Sakarya’yı gururlandırdı. 24 kilogramda ter döken Aysima, rakiplerini tek tek geçerek gümüş madalyanın sahibi oldu. 9-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen turnuvaya, Türkiye’nin yanı sıra uluslararası arenadan da birçok sporcu katılım gösterdi.

Kaynak: İHA