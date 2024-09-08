Edirne'de Düzenlenen Avrupa Kürek Şampiyonası'nda Son Gün Yarışları Başladı

Organizasyonun son gününde sporcular yarı final ve final müsabakalarında mücadele verecek. Şampiyonaya rekor katılım sağlayan Kürek Milli Takımı, 12 kategoride 35 sporcuyla madalya kazanmak için ter dökecek. Organizasyon final yarışları, madalya töreni ve kapanış seremonisiyle sona erecek.

Kaynak: AA