Ederson'un Cezası Belli Oldu
PFDK, Galatasaray maçında kırmızı kart gören Ederson'a 3 maç men cezası verildiğini açıkladı. Ederson bu kararla birlikte sezonun geri kalanında Fenerbahçe forması giyemeyecek.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde hakeme yönelik itirazları nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Ederson'un cezası belli oldu.
EDERSON SEZONU KAPATTI
3-0'lık yenilgiyle tamamlanan müsabakanın ardından tepkilerin odağı haline gelen Ederson'a PFDK tarafından 3 maç men ve 480 bin lira para cezası verildi.
Bu kararın ardından herhangi bir indirime gidilmemesi halinde Ederson sezonu kapatmış oldu.
