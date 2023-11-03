Ebrar Karakurt’un takım arkadaşıydı: İtalyan voleybolcunun ölümünde sır perdesi aralandı

Yine başka bir takım ve yakın arkadaşı olan Gaia Giovannini ise maçtan sonra restoranda görüştüklerini belirterek, "Bildiğim kadarıyla sağlık sıkıntısı yoktu. Bir kaç gün önce antrenmandan sonra gözlerini biraz yaşlı gördüm ama bana bir şey söylemedi" dedi.