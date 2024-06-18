Ebrar Karakurt'un isyanı sosyal medyada yankı buldu

Ebrar Karakurt, takım otobüsünde sürekli İspanyolca şarkı çalındığını belirterek isyan etti. Karakurt'un esprili eleştirisi sosyal medyada yankı buldu.

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Ebrar Karakurt'un isyanı sosyal medyada yankı buldu

Voleybol Milletler Ligi Hong Kong etabının sona ermesiyle Filenin Sultanları, çeyrek final için Tayland'a yol aldı. Cuma günü saat 16.30'da Polonya ile karşılaşacak olan milliler, antrenmanlara şimdiden başladı.

Ancak antrenmana giderken takım otobüsünde yaşanan bir durum sosyal medyada gündem oldu.

'BU BİR ÇAĞDIRDIR, YETER'

Millilerin antrenmana gidişini gösteren videoda, otobüste sürekli İspanyolca şarkılar çalışmasına Ebrar Karakurt, esprili bir dille isyan ederek "Ya yeter be! Her gün İspanyolca şarkı mı dinleyeceğiz?" diyor.

Karakurt'un isyanına daha sonra bir açıklama geliyor. Ancak milli voleybolcu otobüsteki şarkı tercihinin kendisi ve Derya Cebecioğlu tarafından yapıldığının belirtilmesi üzerine, "Hayır, hayır Derya dinlemiyor. Mine yüzünden sürekli İspanyolca dinlemekten bıktık. Bu bir çağrıdır. Mine'nin İspanyolca müziklerini kapatmamız lazım" diye sesleniyor.

KARAKURT'A DESTEK

Bazı sosyal medya kullanıcıları Karakurt'a destek vererek, "Mine'ye sesleniyorum, lütfen İspanyolca müzikleri kapat!", ''İsyeeeaaaannn'', ve ''Ebrar'ı tekrik diyorum Türkçe müzik candır'' şeklinde yorumlarda bulundu.

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