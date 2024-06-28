Eboue'den Galatasaraylıları kızdıracak sözler: 'Zaha'nın Galatasaray'da ne işi var?'

Bir dönem Galatasaray forması da giyen eski futbolcu Emmanuel Eboue, çok tartışılacak açıklamalara imza attı. Türkiye'nin, kariyerinin sonuna gelmiş futbolculara hitap ettiğini öne süren Eboue, Zaha'nın Galatasaray'da oynamasını "doğru" bulmadığını ifade etti.

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Eboue'den Galatasaraylıları kızdıracak sözler: 'Zaha'nın Galatasaray'da ne işi var?'

2011-2015 yılları arasında Galatasaray forması da giyen eski futbolcu Emmanuel Eboue, çok tartışılacak bir röportaj verdi.

Afrique Sports’a konuşan Eboue, "Wilfried Zaha, Galatasaray'a gitmekle doğru bir karar vermedi. Ben Türkiye'de oynadım ve orası daha çok kariyerinin sonuna yaklaşmış oyunculara hitap ediyor." dedi.

"KENDİNİ DAHA FAZLA GELİŞTİRECEĞİ KULÜP BULMALI"

Fildişi Sahilli futbolcu, vatandaşı Zaha için şu ifadeleri de kullandı:

"Zaha, önünde daha uzun yıllar olmasına rağmen kendini çok az ilgi gören bir lige kilitledi. Galatasaray, Türkiye şampiyonu oldu ama kimse bundan bahsetmiyor.

Eğer telefon numarası bende olsaydı, onu arayıp tavsiyelerde bulunurdum. Sezon sonuna doğru neredeyse hiç oynamadı. Kendini daha fazla geliştirebileceği bir kulüp bulması onun için iyi olur. Değişim istiyorsa İspanya'ya gitmeli. Orada oyun açık ve Zaha da bunu seviyor. Bu hedef ona iyi gelebilir.”

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