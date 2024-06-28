Dzeko için flaş iddia: Transfer teklifine olumlu bakıyor

Fenerbahçe'nin yıldız santraforu Edin Dzeko'nun Hırvatistan ekibi Hajduk Split'ten aldığı transfer teklifine sıcak baktığı iddia edildi.

Son Güncelleme:
Dzeko için flaş iddia: Transfer teklifine olumlu bakıyor

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Edin Dzeko'nun, Hırvatistan'ın Hajduk Split takımına transferinin yakın olduğu ileri sürüldü.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Dzeko, Hajduk Split'in önerdiği 2 yıllık teklife olumlu bakıyor.

Hırvat kulübünün, Fenerbahçe'yle de anlaşmaya varmak için görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

38 yaşındaki santrforun, sarı lacivertli takımla 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Bosna Hersekli futbolcu, geride kalan sezonda 46 maça çıktı ve Fenerbahçe'ye 25 gol, 10 asistlik skor katkısı sağladı.

Etiketler
Edin Dzeko Fenerbahçe transfer
Son Güncelleme:
EURO 2024'te Arda Güler güç ve mesafede zirveyi zorladı EURO 2024'te Arda Güler güç ve mesafede zirveyi zorladı
Hatayspor'un yeni başkanı belli oldu Hatayspor'un yeni başkanı belli oldu
Sandık Kokusu dizisinde değişim fırtınası. Bir isim daha ekibe veda etti Sandık Kokusu dizisinde değişim fırtınası. Bir isim daha ekibe veda etti
Emeklileri ilgilendiren duyuru... 6 ay boyunca Türkiye genelinde ücretsiz Emeklileri ilgilendiren duyuru... 6 ay boyunca Türkiye genelinde ücretsiz
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenin "nerelisin" sorusuna cevabı beğenilmedi! Yazılıdan 90 aldı, mülakatta elendi Öğretmenin "nerelisin" sorusuna cevabı beğenilmedi
Yeşilçam'ın usta oyuncusundan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı Yeşilçam'ın usta oyuncusundan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı
Meteoroloji'den 7 il için uyarı! Gök gürültülü sağanak bekleniyor Gök gürültülü sağanak bekleniyor
Kabinede deprem! "Fahrettin Koca istifa etti" iddiası "Fahrettin Koca istifa etti" iddiası
Diyanet, Ali Erbaş'ın Audi A8'ini iade etmemiş... Başkanlığın 150 metre ilerisindeki garaja çekilmiş! Başkanlığın 150 metre ilerisindeki garaja çekilmiş!