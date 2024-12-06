Düzce’de Bir İlk! 11 Yaşındaki Sporcu Yüzme Kategorisinde Altın Madalya Kazandı

Balıkesir'deki bölgesel müsabakalarda derece yapan 11 yaşındaki Nefin Olur, Samsun'da düzenlenen 11 Yaş Ulusal Gelişim Yüzme Ligi final müsabakalarında bir ilke imza attı. Olur, Finalde 50 metre sırtüstü kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu.

YÜZME KATEGORİSİNDEKİ İLK ALTIN MADALYA

50 metre sırtüstü kategorisinde tüm rakiplerini geride bırakan Nefin, elde ettiği başarı ile Düzce tarihinde bir ilke imza attı. 11 yaşında Düzce'nin yüzme kategorisindeki ilk altın madalyasını getiren Nefin Olur’un başarısı, Düzce’yi gururlandırdı.

Kaynak: İHA