Dursun Özbek Galatasaray'ın mücadelesini milli mücadele dönemiyle eş tuttu

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek gündemdeki konulara ilişkin yaptığı basın açıklamasında, kulübünün ‘koalisyona karşı savaştığını’ söyleyerek, Galatasaray’ın mücadelesini Çanakkale ve Kafkaflarda şehit düşen askerlerinkine benzetti.

Özbek, konuya ilişkin açıklamasında, “İzliyorsanız, Galatasaray Kulübü birçok cephede savaşıyor. Verdiği bu savaş için de futbola baktığınız zaman bir koalisyona karşı savaşıyoruz. Bunun mevcudiyetini herkes görüyor ve duyuyor. Camiam ve bütün Galatasaraylıların bunu görmesini istiyorum. Aynı ağabeylerimizin Çanakkale'de ve Kafkaslar'da şehit düştükleri dönem gibi. Şu anda yönetim bir mücadele vermektedir. Camiamızın da bunu görmesi ve bizi desteklemesi gerekiyor” diye konuştu.

‘FEDERASYONUN HEP ARKASINDA DURDUK’

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin hep arkasında durduklarını ifade eden Özbek, gelinen noktada federasyonun Türk sporuna fayda getirmeyeceği kanaatine ulaştıklarını şöyle anlattı:

“Yeni seçilmiş bir federasyonun desteklenmesi gerektiğini ifade etmiştim. Öyle bir dönemde kullandım ki bu ifadeyi, Kulüpler Birliği o dönem devam etmemesi gerektiğini düşünüyordu TFF'nin. Biz hep arkasında durduk. Son zamanlardaki hızlı gelişmeler ve olaylar öyle bir seviyeye geldi ki bu federasyonun Türk sporuna fayda getiremeyeceği kanaatine ulaştık. Hedeflerimiz var, Türk futbolunun da hedefleri var. Bizim inancımız, TFF'nin bu hedeflere bizi götüremeyeceğidir. Taze kuvvet ve yenilenme gerekiyor.”

Açıklamalarında 5’inci yıldızı takmayı hedeflediklerini belirten Özbek, “Anadan doğma Galatasaraylı bir ailenin ferdiyim. Galatasaray'ın sadece yönetimlerinde değil, her yerinde talep edildiği zaman görev alırım. Galatasaray, Dursun Özbek başkanlığına ihtiyaç duyuyorsa hiçbir zaman görevden kaçmam. Seçime giderken çok önemli bir dönem geçiriyoruz. Şampiyonluk yarışı kafa kafaya gidiyor. Hedefimiz bu sezon ve sonraki sezon şampiyonluk. 5. yıldızı hemen takmak istiyoruz. Seçim polemikleriyle yarışın etkilenmesini istemiyorum. Konsantrasyonu gerektiren bir dönemdeyiz. Mermer kadar bir arada, sağlam ve kenetlenmiş olarak bu sezonu götürmek zorundayız. Seçimin konuşulacağı dönem elbet olacaktır. Bu yarışın etkilenmemesi lazım. Birlik, beraberlik ve konsantrasyon camia için çok önemli” dedi.

Ankaragücü tribünlerine yakışıksız hareketlerde bulunan Mauro Icardi’ye verilen 1 maçlık cezaya ilişkin de konuşan Özbek şunları kaydetti:

Icardi olayında tartışılması gereken husus bence şu; düşünün ki biz dün akşam saatlerinde bir maça çıkacağız. Taktik çalışmalar, Icardi tedbirsiz sevk edildiği için oynaması üzerine yapıldı. Takım buna göre hazırlandı ve konsantre oldu. Sahaya maç yapmak üzere geliyorlar. Otobüste Icardi'nin sevk edilmesine bağlı olarak ceza aldığını görüyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi? 60-70 saat içinde takım hazırlanırken, bu kadar kısa süre içinde değişmesi ve ilk 11'i değişmek zorunda kalacağınız bir durum olabilir mi? Icardi'nin ne yaptığından ziyade tartışılması gereken konu bu. Sen tedbirsiz sevk etmişsin, hemen cezayı yapıştırıyorsun. Antrenman sahasından çıkarken farklı, maçta farklı bir takım var. Esas tartışılması gereken konu bu. Ana konudan uzaklaştığımızı düşünüyorum. Icardi'ye verilen cezayı haksız buluyoruz. Orada para cezasıyla savuşturulmuş işler var. 7 düvele karşı mücadele ediyoruz derken bahsettiğim konulardan biri buydu. Kimse şüphe duymasın, bu mücadeleden Galatasaray galip çıkacaktır. Tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda Galatasaraylı abilerimizin verdiği savaş gibi...

FENERBAHÇE’Yİ HEDEF ALDI

Özbek, açıklamalarının devamında Fenerbahçe’yi de hedef aldı. Özbek ezeli rakibini şöyle hedef tahtasına oturttu:

“Bir tuzağa düşmemek lazım. Rakip takımın bir proje olduğunu ifade etmiştim. Başkanlarının özellikle bir proje olduğunu söylemiştim. Bunda hala ısrarlıyım. Proje olma hüviyetini hala sürdürüyorlar. Cinayet mahaline ilk olarak katil gelir. Bunu yorumlamanız lazım. Google'a girin bakın. Kimseyi itham etmek istemiyorum. Ananas, tespih, şike, halı sahada dostluk maçları yazın Google'a, bakın ne çıkıyor karşınıza. Sanki bunları biz yapmışız gibi Hacivat - Karagöz perdesinde bir sürü şey söylüyorlar. Onlara bir ağabey tavsiyesi, boşuna uğraşmayın. İçinde bulunduğunuz ateş üfleyerek sönmez. Bunu kafanıza yazın.”