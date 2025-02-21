Dünyanın En İyi Taraftar Grubu Belli Oldu: Türkiye’den 2 Takım da Listede
Dijital spor yayıncısı GiveMeSport (GMS), dünya genelinde en iyi taraftar gruplarını belirlediği listesini paylaştı. Futbolseverlerin heyecanla beklediği listede, Türkiye’nin iki büyük kulübü de yer aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
GiveMeSport (GMS) tarafından “Dünyanın En İyi 10 Taraftar Grubu” listesi açıklandı. Futbol tutkunlarının merakla takip ettiği bu sıralama, dünya genelinde taraftar kültürünün ne kadar güçlü ve etkileyici olduğunu gözler önüne serdi. Listede Avrupa ve Güney Amerika’dan birçok ünlü kulüp taraftarı, atmosferleri ve tribün şovlarıyla öne çıkarken, Türkiye’den de iki takım listeye girdi.
SÜPER LİG’DEN 2 TAKIM LİSTEDE
Süper Lig’den sadece Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları kendilerine yer buldu. Türk futbolunu uluslararası arenada temsil eden bu iki kulüp, taraftarlarının coşkulu ve tutkulu destekleriyle dikkat çekti.
İŞTE DÜNYANIN EN İYİ 10 TARAFTAR GRUBU
10 - FENERBAHÇE
9 - Kızılyıldız
8- River Plate
7 - Marseille
6 - Sparta Prague
5 - AC Milan
4 - Galatasaray
3 - Dinamo Zagreb
2 - Hajduk Split
1 - Legia Warszawa