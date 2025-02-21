Dünyanın En İyi Taraftar Grubu Belli Oldu: Türkiye’den 2 Takım da Listede

GiveMeSport (GMS) tarafından “Dünyanın En İyi 10 Taraftar Grubu” listesi açıklandı. Futbol tutkunlarının merakla takip ettiği bu sıralama, dünya genelinde taraftar kültürünün ne kadar güçlü ve etkileyici olduğunu gözler önüne serdi. Listede Avrupa ve Güney Amerika’dan birçok ünlü kulüp taraftarı, atmosferleri ve tribün şovlarıyla öne çıkarken, Türkiye’den de iki takım listeye girdi.