Dünyanın En Güçlü 20 Ligi Açıklandı! Süper Lig Kaçıncı Sırada?
Futbol veri şirketi Opta, dünyanın en güçlü liglerini açıkladı. Listede 20 lig arasında Türkiye Süper Ligi yer aldı. İlk beş sırada Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A ve Ligue 1 bulunuyor.
Dünyanın en güçlü futbol ligleri belli oldu. Opta, küresel ölçekte yapılan analizlerle hazırladığı sıralamada ligleri takımların ortalama reytinglerine, kulüplerin performans seviyelerine, rekabet derinliğine ve genel kaliteye göre değerlendirdi.
İşte dünyanın en güçlü 20 ligi:
- İngiltere Premier Lig – 91 puan
- İspanya La Liga – 84.9 puan
- Almanya Bundesliga – 84.7 puan
- İtalya Serie A – 83.9 puan
- Fransa Ligue 1 – 82.5 puan
- İngiltere Championship – 78.4 puan
- Belçika Jupiler Pro Lig – 78.1 puan
- Brezilya Serie A – 78 puan
- Portekiz Primeira Liga – 77.3 puan
- ABD MLS – 76.6 puan
- Arjantin Liga Profesional – 76.5 puan
- Danimarka Superligaen – 76.3 puan
- Polonya Ekstraklasa – 75.6 puan
- Türkiye Süper Ligi – 75.3 puan
- Hollanda Eredivisie – 75.3 puan
- Hırvatistan Prva HNL – 75.0 puan
- Almanya 2. Bundesliga – 74.8 puan
- Japonya J1 Ligi – 74.7 puan
- İsviçre Süper Ligi – 74.5 puan
- İspanya Segunda Division – 74.3 puan
Kaynak: NTV Spor
