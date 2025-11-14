Dünyanın En Güçlü 20 Ligi Açıklandı! Süper Lig Kaçıncı Sırada?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dünyanın en güçlü futbol ligleri belli oldu. Opta, küresel ölçekte yapılan analizlerle hazırladığı sıralamada ligleri takımların ortalama reytinglerine, kulüplerin performans seviyelerine, rekabet derinliğine ve genel kaliteye göre değerlendirdi.

İşte dünyanın en güçlü 20 ligi:

İngiltere Premier Lig – 91 puan İspanya La Liga – 84.9 puan Almanya Bundesliga – 84.7 puan İtalya Serie A – 83.9 puan Fransa Ligue 1 – 82.5 puan İngiltere Championship – 78.4 puan Belçika Jupiler Pro Lig – 78.1 puan Brezilya Serie A – 78 puan Portekiz Primeira Liga – 77.3 puan ABD MLS – 76.6 puan Arjantin Liga Profesional – 76.5 puan Danimarka Superligaen – 76.3 puan Polonya Ekstraklasa – 75.6 puan Türkiye Süper Ligi – 75.3 puan Hollanda Eredivisie – 75.3 puan Hırvatistan Prva HNL – 75.0 puan Almanya 2. Bundesliga – 74.8 puan Japonya J1 Ligi – 74.7 puan İsviçre Süper Ligi – 74.5 puan İspanya Segunda Division – 74.3 puan

Kaynak: NTV Spor