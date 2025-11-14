Dünyanın En Güçlü 20 Ligi Açıklandı! Süper Lig Kaçıncı Sırada?

Futbol veri şirketi Opta, dünyanın en güçlü liglerini açıkladı. Listede 20 lig arasında Türkiye Süper Ligi yer aldı. İlk beş sırada Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A ve Ligue 1 bulunuyor.

Son Güncelleme:
Dünyanın En Güçlü 20 Ligi Açıklandı! Süper Lig Kaçıncı Sırada?
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dünyanın en güçlü futbol ligleri belli oldu. Opta, küresel ölçekte yapılan analizlerle hazırladığı sıralamada ligleri takımların ortalama reytinglerine, kulüplerin performans seviyelerine, rekabet derinliğine ve genel kaliteye göre değerlendirdi.

Dünyanın En Güçlü 20 Ligi Açıklandı! Süper Lig Kaçıncı Sırada? - Resim : 1

İşte dünyanın en güçlü 20 ligi:

  1. İngiltere Premier Lig – 91 puan
  2. İspanya La Liga – 84.9 puan
  3. Almanya Bundesliga – 84.7 puan
  4. İtalya Serie A – 83.9 puan
  5. Fransa Ligue 1 – 82.5 puan
  6. İngiltere Championship – 78.4 puan
  7. Belçika Jupiler Pro Lig – 78.1 puan
  8. Brezilya Serie A – 78 puan
  9. Portekiz Primeira Liga – 77.3 puan
  10. ABD MLS – 76.6 puan
  11. Arjantin Liga Profesional – 76.5 puan
  12. Danimarka Superligaen – 76.3 puan
  13. Polonya Ekstraklasa – 75.6 puan
  14. Türkiye Süper Ligi – 75.3 puan
  15. Hollanda Eredivisie – 75.3 puan
  16. Hırvatistan Prva HNL – 75.0 puan
  17. Almanya 2. Bundesliga – 74.8 puan
  18. Japonya J1 Ligi – 74.7 puan
  19. İsviçre Süper Ligi – 74.5 puan
  20. İspanya Segunda Division – 74.3 puan

Kaynak: NTV Spor

Etiketler
Süper Lig Futbol
Son Güncelleme:
Acun Ilıcalı’nın Yürek Burkan Jest! İngiltere Bunu Konuşuyor Acun Ilıcalı’nın Yürek Burkan Jest! İngiltere Bunu Konuşuyor
Rafa Silva’dan Beşiktaş’a Şok Hamle! İzin İstedi… Rafa Silva’dan Beşiktaş’a Şok Hamle! İzin İstedi…
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ÇOK OKUNANLAR
Eski Sayaçlar Tek Tek Sökülecek! Milyonlarca Abone İçin Tarih Verildi! Kaçırana 10 Bin TL Para Cezası Kesilecek Eski Sayaçlar Tek Tek Sökülecek! Milyonlarca Abone İçin Tarih Verildi! Kaçırana Para Cezası
İstanbul'da Zehirlenme Faciası! İki Çocuğun Ardından Anne de Öldü, İki Kardeşin Otopsi Sonucu Çıktı Midye ve Kumpir Faciasında 4 Gözaltı! İşte Son Görüntüleri...
Muazzez Abacı’nın Serveti Dudak Uçuklattı! Tek Mirasçısı Ortaya Çıktı Muazzez Abacı’nın Serveti Dudak Uçuklattı! Tek Mirasçısı Ortaya Çıktı
Kripto Devi COİNO'ya 'Yasa Dışı Bahis' Operasyonu! TMSF El Koydu, Gözaltılar Var Kripto Devine 'Kara Para' Operasyonu!
Türkiye 20 Şehidine Ağlarken Yunanistan Hava Kuvvetlerinden Skandal Paylaşım! Tepki Gelince Sildiler Türkiye 20 Şehidine Ağlarken Yunanistan Hava Kuvvetlerinden Skandal Paylaşım! Tepki Gelince Sildiler