Teknik Direktör Sven-Goran Eriksson Hayatını Kaybetti

Dünyaca ünlü İsveçli teknik direktör Sven-Goran Eriksson kansere yenik düştü. Uzun süredir kanser tedavisi gören Eriksson, 76 yaşında yaşamını yitirdi.

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Teknik Direktör Sven-Goran Eriksson Hayatını Kaybetti

İngiltere Milli Takımı, Manchester City, Lazio, Benfica ve Roma gibi takımları çalıştıran dünyaca ünlü teknik direktör Sven-Goran Eriksson 76 yaşında pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.

PANKREAS KANSERİ TEŞHİSİ KONMUŞTU

Ocak ayında pankreas kanseri teşhisi konulan 76 yaşındaki Eriksson, "En iyi ihtimalle bir yıl ömrüm kaldı" açıklamasıyla sevenlerini üzmüştü.

Sven-Goran Eriksson, teknik direktörlük kariyerinde; Benfica, Roma, Fiorentina, Sampdoria, Lazio, İngiltere Milli Takımı, Manchester City, Leicester City gibi önemli kulüplerde görevler aldı.

Eriksson Frank Lampard, Steven Gerrard, Rio Ferdinand ve John Terry gibi yıldızların olduğu efsane İngiltere Milli Takımı'nın hocalığını yapmış, Ada'nın en popüler teknik direktörlerinden biri olmuştu.

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