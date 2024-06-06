Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı, Fenerbahçe'nin reklam yüzü mü oluyor?

Dünyaca ünlü Hollywood yıldızının, Fenerbahçe'nin yeni reklam yüzü olacağı iddia edildi.

Fenerbahçe Magazin haberleri
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Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı, Fenerbahçe'nin reklam yüzü mü oluyor? - Resim: 1

Takımın başına teknik direktör olarak Jose Mourinho'yu getirerek tüm dünyada ses getiren Fenerbahçe, büyük yankı uyandıracak yeni bir hamle daha yapmaya hazırlanıyor.

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Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı, Fenerbahçe'nin reklam yüzü mü oluyor? - Resim: 2

Sarı-Lacivertlilerin sosyal medya tanıtımları ve forma lansmanı için dünyaca ünlü bir film yıldızıyla anlaştığı söyleniyor.

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Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı, Fenerbahçe'nin reklam yüzü mü oluyor? - Resim: 3

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü film yıldızı Ana de Armas'ın üç tanıtım filmini içeren bir anlaşma sağladığı iddiası gündemi sarstı. 36 yaşındaki Latin yıldız Hollywood'un en gözde kadın oyuncuları arasında yer alıyor.

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Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı, Fenerbahçe'nin reklam yüzü mü oluyor? - Resim: 4

MARILYN MONROE'YU CANLANDIRMIŞTI

Kariyerinde; James Bond, Blade Runner gibi ikonik serilerde de rol alan Ana de Armas, geçtiğimiz yıl Hollywood tarihinin en bilindik kadın oyuncularından olan Marilyn Monroe'nun hayatını alan "Blonde" filminde başrol oynamıştı.

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Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı, Fenerbahçe'nin reklam yüzü mü oluyor? - Resim: 5
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Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı, Fenerbahçe'nin reklam yüzü mü oluyor? - Resim: 6
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Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı, Fenerbahçe'nin reklam yüzü mü oluyor? - Resim: 7
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Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı, Fenerbahçe'nin reklam yüzü mü oluyor? - Resim: 8
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