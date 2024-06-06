Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı, Fenerbahçe'nin reklam yüzü mü oluyor?
Dünyaca ünlü Hollywood yıldızının, Fenerbahçe'nin yeni reklam yüzü olacağı iddia edildi.
Takımın başına teknik direktör olarak Jose Mourinho'yu getirerek tüm dünyada ses getiren Fenerbahçe, büyük yankı uyandıracak yeni bir hamle daha yapmaya hazırlanıyor.
Sarı-Lacivertlilerin sosyal medya tanıtımları ve forma lansmanı için dünyaca ünlü bir film yıldızıyla anlaştığı söyleniyor.
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü film yıldızı Ana de Armas'ın üç tanıtım filmini içeren bir anlaşma sağladığı iddiası gündemi sarstı. 36 yaşındaki Latin yıldız Hollywood'un en gözde kadın oyuncuları arasında yer alıyor.
MARILYN MONROE'YU CANLANDIRMIŞTI
Kariyerinde; James Bond, Blade Runner gibi ikonik serilerde de rol alan Ana de Armas, geçtiğimiz yıl Hollywood tarihinin en bilindik kadın oyuncularından olan Marilyn Monroe'nun hayatını alan "Blonde" filminde başrol oynamıştı.