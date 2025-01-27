Dünyaca Ünlü Futbolcu Tutuklandı

Dünyaca ünlü futbolcu Radja Nainggolan'ın uyuşturucu kaçakçılığı soruşturması kapsamında Belçika'da tutuklandı.

Dünyaca Ünlü Futbolcu Tutuklandı

Belçika ekibi Lokeren-Temse forması giyen Belçikalı yıldız futbolcu Radja Nainggolan, uyuşturucu kaçakçılığı soruşturması kapsamında ülkesinde tutuklandı.

De Telegraaf gazetesindeki haberde, Nainggolan'ın Güney Amerika'dan Avrupa'ya Antwerp limanında gerçekleştirilen uyuşturucu kaçakçılığına ilişkin yapılan soruşturmanın bir parçası olarak tutuklandığı belirtildi.

Dünyaca Ünlü Futbolcu Tutuklandı - Resim : 1

Haberde, devam eden soruşturma kapsamında 30'dan fazla evde arama yapıldığı da aktarıldı.

İtalya'da Cagliari, Roma ve Inter, Belçika'da Antwerp gibi takımlarda oynayan 36 yaşındaki Nainggolan, sezon başında üçüncü lig ekibi Lokeren-Temse'ye transfer oldu.

Kaynak: AA

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Belçika tutuklu Uyuşturucu
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