Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye 5 Madalya Aldı

Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası’ndan tam 5 madalyayla döndü.

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Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye 5 Madalya Aldı

Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası’nda Türkiye’den 5 madalya geldi.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre milliler, Fujairah kentindeki organizasyonda 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya aldı.

Altın madalya kazanan Sena Yılmaz, 2019'dan sonra yıldızlarda dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk milli tekvandocu oldu. Türkiye, kızlar takım sıralamasında dünya dördüncülüğünü elde etti.

20 milli sporcunun katıldığı şampiyonada madalya kazanan ay-yıldızlı tekvandocular şunlar:

Altın: Sena Yılmaz (51 kilo)

Gümüş: Yunus Ali Körpe (49 kilo)

Bronz: Berfin Avcı (55 kilo), Eylül Duru Varlık (+59 kilo), Ramazan Sevinç (65 kilo)

Kaynak: AA

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