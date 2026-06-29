Dünya Kupası'nda Son 16 Biletini Kapan İlk Takım Kanada Oldu
2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Güney Afrika'yı 90+2'de 1-0 mağlup eden Kanada, turnuvada son 16 turuna yükselmeyi garantileyen ilk takım oldu.
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2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunun açılış maçında ev sahibi Kanada, SoFi Stadyumu'nda Güney Afrika'yla karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede gülen taraf 1-0'lık skorla Kanada oldu.
Karşılaşmanın uzun süre golsüz geçmesinin ardından ev sahibi ekip, 90+2'de Stephen Eustaquio'nun kaydettiği golle galibiyete uzandı. Bu sonuçla Kanada, 2026 Dünya Kupası'nda adını son 16 turuna yazdıran ilk takım oldu.
Kanada, son 16 turunda Hollanda ile Fas arasında oynanacak karşılaşmanın galibiyle 4 Temmuz'da Houston'da karşılaşacak. Mücadele TSİ 20.00'de başlayacak.
Kaynak: Haber Merkezi
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