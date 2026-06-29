Dünya Kupası'nda Son 16 Biletini Kapan İlk Takım Kanada Oldu

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Güney Afrika'yı 90+2'de 1-0 mağlup eden Kanada, turnuvada son 16 turuna yükselmeyi garantileyen ilk takım oldu.

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Dünya Kupası'nda Son 16 Biletini Kapan İlk Takım Kanada Oldu
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2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunun açılış maçında ev sahibi Kanada, SoFi Stadyumu'nda Güney Afrika'yla karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede gülen taraf 1-0'lık skorla Kanada oldu.

Karşılaşmanın uzun süre golsüz geçmesinin ardından ev sahibi ekip, 90+2'de Stephen Eustaquio'nun kaydettiği golle galibiyete uzandı. Bu sonuçla Kanada, 2026 Dünya Kupası'nda adını son 16 turuna yazdıran ilk takım oldu.

Dünya Kupası'nda Son 16 Biletini Kapan İlk Takım Kanada Oldu - Resim : 1

Kanada, son 16 turunda Hollanda ile Fas arasında oynanacak karşılaşmanın galibiyle 4 Temmuz'da Houston'da karşılaşacak. Mücadele TSİ 20.00'de başlayacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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