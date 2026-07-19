Dünya Kupası'nda Nefes Kesen Final: Ve Kupa İspanya'nın

2026 Dünya Kupası finalinde Arjantin'i uzatmalarda 1-0 mağlup eden İspanya, tarihindeki ikinci dünya şampiyonluğunu kazandı.

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Dünya Kupası'nda Nefes Kesen Final: Ve Kupa İspanya'nın
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2026 FIFA Dünya Kupası finalinde İspanya ile Arjantin, New York'taki New Jersey Stadı'nda karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan mücadelede normal süre golsüz eşitlikle sona ererken, şampiyon uzatma dakikalarında belli oldu.

ARJANTİN SON DAKİKALARDA 10 KİŞİ KALDI

Karşılaşmanın normal süresinin son anlarında Arjantinli Enzo Fernandez, Pau Cubarsi'ye yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Arjantin uzatma bölümünü 10 kişi tamamladı.

Dünya Kupası'nda Nefes Kesen Final: Ve Kupa İspanya'nın - Resim : 1

TORRES SAHNEYE ÇIKTI

Uzatmaların ilk dakikalarında İspanya, Nico Williams ile fileleri havalandırdı ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. İspanyol ekibi, ikinci uzatma devresinin hemen başında Ferran Torres'in golüyle 1-0 öne geçti ve kalan bölümde üstünlüğünü korudu.

Dünya Kupası'nda Nefes Kesen Final: Ve Kupa İspanya'nın - Resim : 2

Bu sonuçla Arjantin'i 1-0 mağlup eden İspanya, 2010'un ardından tarihindeki ikinci Dünya Kupası şampiyonluğunu elde etti.

Dünya Kupası'nda Nefes Kesen Final: Ve Kupa İspanya'nın - Resim : 3

KARŞILAŞMA SONRASI GERGİNLİK

Maçın bitiş düdüğünün ardından iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşandı. Arjantinli Leandro Paredes'in Gavi'nin üzerine yürümesiyle tansiyon yükselirken, diğer oyuncuların araya girmesiyle olası kavga büyümeden sona erdi.

Kaynak: Haber Merkezi

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