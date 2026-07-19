Dünya Kupası'nda Final Heyecanı: Nefes Kesen Mücadele Uzatmalara Gitti

2026 Dünya Kupası'nda Arjantin-İspanya final maçı uzatmalara gitti.

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Dünya Kupası'nda Final Heyecanı: Nefes Kesen Mücadele Uzatmalara Gitti
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon bu gece belli oluyor. ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı turnuvanın finalinde İspanya ile Arjantin, New York New Jersey Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Saat 22.00'de başlayan mücadele TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

Finalde tüm gözler, kariyerindeki son Dünya Kupası maçlarından birine çıkan Lionel Messi ile ilk kez final heyecanı yaşayan Lamine Yamal'da. Mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vincic yönetiyor.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

İspanya 5'inci dakikada gole çok yaklaştı. Dani Olmo'yla paslaşarak ceza sahası çaprazında topla buluşan Lamine Yamal'ın şutunu kaleci Martinez kurtardı.

İspanya 17'nci dakikada yine Yamal'ın uzaktan kaleyi yokladı ancak Martinez gole izin vermedi.

Arjantin 18'inci dakikada gole yaklaştı. Ceza sahasında çizgiye atılan pasta Gonzalez topu kontrol edemedi.

39' İspanya, Mikel Oyarzabal ile gole yaklaştı. İspanyol oyuncunun ceza sahası çizgisinden çektiği şutta top Emi Martinez'de kaldı.

MARTİNEZ SAKATLANDI

41'inci dakikada Oyarzabal'a yaptığı faul sonrası maçın ilk sarı kartını gören Lisandro Martinez, 3 dakika sonra yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Arjantin'de Martinez'in yerine Nicolas Otamendi oyuna dahil oldu.

İlk yarı golsüz sona erdi.

ARJANTİN 10 KİŞİ KALDI

İkinci yarıda da normal sürede gol sesi çıkmadı. Arjantin, 90+4'te Enzo Fernandez'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Kalan dakikalarda da gol sesi çıkmayınca karşılaşma uzatmalara gitti.

AYRINTILAR GELİYOR...

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