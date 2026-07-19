Dünya Kupası'nda Final Heyecanı: Messi ile Yamal Karşı Karşıya

2026 Dünya Kupası'nda Arjantin-İspanya final maçı başladı. Futbolun efsane ismi Messi ile yeni neslin yıldızı Yamal kozlarını paylaşıyor.

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Dünya Kupası'nda Final Heyecanı: Messi ile Yamal Karşı Karşıya
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon bu gece belli oluyor. ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı turnuvanın finalinde İspanya ile Arjantin, New York New Jersey Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Saat 22.00'de başlayan mücadele TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

Finalde tüm gözler, kariyerindeki son Dünya Kupası maçlarından birine çıkan Lionel Messi ile ilk kez final heyecanı yaşayan Lamine Yamal'da. Mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vincic yönetiyor.

İspanya, tarihindeki ikinci, Arjantin ise dördüncü Dünya Kupası şampiyonluğunu hedefliyor.

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