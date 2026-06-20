Dünya Kupası Türkiye-Paraguay Maçı Canlı

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San Francisco Bay Area Stadı'nda oynanan mücadele, TSİ 06.00'da başladı. TRT 1'den naklen yayınlanan müsabakayı El Salvador Futbol Federasyonundan Ivan Arcides Barton Cisneros yönetiyor. Cisneros'un yardımcılıklarını aynı ülkeden David Moran ve Antonio Pupiro yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Jamaika Futbol Federasyonundan Oshane Nation.

06.26 SU MOLASI

Karşılaşmada su molasına Paraguay'ın 1-0'lık üstünlüğüyle gidildi.

06.13 A MİLLİ TAKIM GOLE ÇOK YAKLAŞTI

A Milli Takım gole yaklaştı. Hızlı hücum fırsatı yakalayan millilerde ceza sahasının sağında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun yay üzerine çevirdiği topa sağ ayağıyla tek vuruş yapan Arda Güler'in şutu üstten auta gitti.

06.02 TÜRKİYE 0-1 PARAGUAY

Paraguay 1-0 öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Galarza'nın şutu ağlarla buluştu ve skor 1-0'a geldi.

06.00 MAÇ BAŞLADI

Dünya Kupası'nda Türkiye - Paraguay mücadelesinde ilk düdük geldi.

05.16 MİLLİLERE ALKIŞ YAĞMURU

A Milli Takım futbolcuları, maç öncesi ısınmaya büyük bir destekle çıktı. Türk futbolseverler, millileri alkış yağmuruna tuttu.

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Kaynak: Haber Merkezi