Dünya Kupası Türkiye-Paraguay Maçı Canlı
2026 Dünya Kupası D Grubu'nun ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, Paraguay ile karşı karşıya geldi. Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız, mücadeleye saat 06.00'da başladı.
San Francisco Bay Area Stadı'nda oynanan mücadele, TSİ 06.00'da başladı. TRT 1'den naklen yayınlanan müsabakayı El Salvador Futbol Federasyonundan Ivan Arcides Barton Cisneros yönetiyor. Cisneros'un yardımcılıklarını aynı ülkeden David Moran ve Antonio Pupiro yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Jamaika Futbol Federasyonundan Oshane Nation.
Karşılaşmada su molasına Paraguay'ın 1-0'lık üstünlüğüyle gidildi.
A Milli Takım gole yaklaştı. Hızlı hücum fırsatı yakalayan millilerde ceza sahasının sağında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun yay üzerine çevirdiği topa sağ ayağıyla tek vuruş yapan Arda Güler'in şutu üstten auta gitti.
Paraguay 1-0 öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Galarza'nın şutu ağlarla buluştu ve skor 1-0'a geldi.
Dünya Kupası'nda Türkiye - Paraguay mücadelesinde ilk düdük geldi.
A Milli Takım futbolcuları, maç öncesi ısınmaya büyük bir destekle çıktı. Türk futbolseverler, millileri alkış yağmuruna tuttu.
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Kaynak: Haber Merkezi