Dünya Kupası Tehlikede mi? Arda Güler’den Kötü Haber Geldi

Real Madrid antrenmanında yaşanan kabus gibi sakatlıklar, İspanyol devinin planlarını altüst etti. Arka adale sakatlığı yaşayan Arda Güler ve Éder Militão’nun sezonu kapattığı açıklandı. Tüm gözler şimdi 11 Haziran’da başlayacak 2026 Dünya Kupası’na çevrildi.

İspanya La Liga'da şampiyonluk mücadelesi veren Real Madrid, bugün tesislerden gelen haberle sarsıldı. Takımın genç yıldızı Arda Güler ve savunmanın sigortası Éder Militão, arka adale sakatlıkları nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyecek.

ANTRENMANDA ARKA ADALE KABUSU

Real Betis maçı öncesi yapılan son idmanda kas ağrısı hissederek çalışmayı yarıda bırakan Arda Güler'de yapılan MR kontrollerinin ardından sağ bacak biseps femoris kasında sakatlık tespit edildi.

Benzer bir talihsizlik yaşayan Brezilyalı stoper Éder Militão’nun da sol bacak arka adalesinde sakatlık belirlendi ve her iki oyuncunun da bu sezon için Real Madrid formasıyla sahaya veda ettiği duyuruldu.

DÜNYA KUPASI YARIŞI BAŞLADI

İspanyol AS gazetesinin haberine göre, her iki oyuncu da haziran ayı başında sahalara dönebilmek için yoğun bir tedavi sürecine girecek.

Bu durum, 11 Haziran'da ABD'de başlayacak olan 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde büyük bir endişe yarattı. Arda Güler'in Türkiye'nin 14 Haziran'da Avustralya ile oynayacağı ilk grup maçına yetiştirilmesi hedefleniyor.

Real Madrid formasıyla 32 maçta 4 gol ve 9 asistlik müthiş bir performans sergileyen 21 yaşındaki milli yıldız, Milli Takım formasıyla da elemelerde 13 maçta 7 asist yaparak hücumun kilit ismi olmuştu.

Galatasaray’dan TFF’ye 'Kırmızı Kart': Yasin Kol Ataması İpleri Kopardı Galatasaray’dan TFF’ye 'Kırmızı Kart'
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Derbi Öncesi Büyük Kriz! Galatarasay 'Askıya Aldı', Fenerbahçe 'Sakın Ha' Dedi Galatarasay 'Askıya Aldı', Fenerbahçe 'Sakın Ha' Dedi
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Milli İradenin 106. Yılı... Devlet Erkanı Ata’nın Huzurunda Milli İradenin 106. Yılı... Devlet Erkanı Ata’nın Huzurunda
Of’tan Tunceli’ye Uzanan Şüphe: Kayıp Yusuf Dosyasında 'Tuncay Sonel' Detayı Of’tan Tunceli’ye Uzanan Şüphe: Kayıp Yusuf Dosyasında 'Tuncay Sonel' Detayı
Derbi Öncesi Büyük Kriz! Galatarasay 'Askıya Aldı', Fenerbahçe 'Sakın Ha' Dedi Galatarasay 'Askıya Aldı', Fenerbahçe 'Sakın Ha' Dedi
Onursal Adıgüzel’in Yerine Kim Gelecek? Ataşehir'de Seçim Tarihi Belli Oldu Onursal Adıgüzel’in Yerine Kim Gelecek? İşte Seçim Tarihi
Başkent Tahran'da Patlama Sesleri Başkent Tahran'da Patlama Sesleri