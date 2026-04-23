Dünya Kupası Tehlikede mi? Arda Güler’den Kötü Haber Geldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İspanya La Liga'da şampiyonluk mücadelesi veren Real Madrid, bugün tesislerden gelen haberle sarsıldı. Takımın genç yıldızı Arda Güler ve savunmanın sigortası Éder Militão, arka adale sakatlıkları nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyecek.

ANTRENMANDA ARKA ADALE KABUSU

Real Betis maçı öncesi yapılan son idmanda kas ağrısı hissederek çalışmayı yarıda bırakan Arda Güler'de yapılan MR kontrollerinin ardından sağ bacak biseps femoris kasında sakatlık tespit edildi.

Benzer bir talihsizlik yaşayan Brezilyalı stoper Éder Militão’nun da sol bacak arka adalesinde sakatlık belirlendi ve her iki oyuncunun da bu sezon için Real Madrid formasıyla sahaya veda ettiği duyuruldu.

DÜNYA KUPASI YARIŞI BAŞLADI

İspanyol AS gazetesinin haberine göre, her iki oyuncu da haziran ayı başında sahalara dönebilmek için yoğun bir tedavi sürecine girecek.

Bu durum, 11 Haziran'da ABD'de başlayacak olan 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde büyük bir endişe yarattı. Arda Güler'in Türkiye'nin 14 Haziran'da Avustralya ile oynayacağı ilk grup maçına yetiştirilmesi hedefleniyor.

Real Madrid formasıyla 32 maçta 4 gol ve 9 asistlik müthiş bir performans sergileyen 21 yaşındaki milli yıldız, Milli Takım formasıyla da elemelerde 13 maçta 7 asist yaparak hücumun kilit ismi olmuştu.

Kaynak: Haber Merkezi