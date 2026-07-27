Dünya Kupası Finalinden Sonra Flaş Karar! Ünlü Hakem Kariyerini Noktaladı

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2026 FIFA Dünya Kupası finalinde İspanya ile Arjantin arasındaki dev mücadeleyi yöneten Sloven hakem Slavko Vincic, kariyeriyle ilgili flaş bir karar aldı.

Slovenya Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada, "ABD'deki Dünya Kupası finalinden bir hafta sonra, Slavko Vincic, dünyanın zirvesinde tarihi hakemlik kariyerini resmen sonlandırdı. 2026 Dünya Kupası finalinden sonra kazandığı şöhretle Slavko Vincic, hakemlik efsaneleri arasına adını yazdırdı" ifadelerini kullandı.

Vincic, kariyerinin son maçında ise Arjantin ile İspanya arasında oynanan 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde düdük çalmıştı.

DERBİDE GÖREV ALMIŞTI

Süper Lig takipçilerinin de yakından tanıdığı bir isim olanVincic, 2024-2025 sezonunun ikinci yarısında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde de düdük çalmıştı.

Kaynak: AA