Dünya Kupası Final Hazırlığına Fırtına Engeli

New York'ta etkili olan şiddetli fırtına, Dünya Kupası finali öncesi İspanya ve Arjantin'in hazırlıklarını aksattı. İspanya'nın antrenmanı iptal edilirken, Arjantin'in çalışma yapacağı sahaya yıldırım düştü.

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Dünya Kupası Final Hazırlığına Fırtına Engeli
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarın New York New Jersey Stadı'nda oynanacak final maçı için hazırlıklarını sürdüren İspanya ve Arjantin, antrenman planlamalarında değişikliğe gitmek zorunda kaldı.

İspanya'nın Türkiye saatiyle 18.00'de başlaması planlanan sabah antrenmanı fırtına nedeniyle iptal edildi.

Dünya Kupası Final Hazırlığına Fırtına Engeli - Resim : 1

YILDIRIM DÜŞTÜ

Arjantin'in 17.00'deki antrenmanıysa 2,5 saat ertelendikten sonra yapılabildi. Bu arada Arjantin'in çalışma yapacağı sahaya sağanak devam ederken yıldırım düştü.

Kaynak: AA

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