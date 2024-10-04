Dünya Devi Kerem Aktürkoğlu'nu Radarına Aldı: 40 Milyon Euro İddiası!

Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, sergilediği performansla Avrupa'nın büyük kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. Milli futbolcuyla Manchester United'ın ilgilendiği öğrenilirken, İngiliz kulübünün bu transfer için ayırdığı rakama ilişkin iddialar da gündeme geldi.

DÜNYA DEVLERİNİ PEŞİNE TAKTI

Yaz transfer döneminin son günlerinde Galatasaray'dan Benfica'ya geçen Kerem Aktürkoğlu, gösterdiği başarılı performansla Avrupa'nın devlerini peşine taktı. Genç futbolcu Portekiz Ligi'ne kısa sürede uyum sağlamasıyla Manchester United’ın radarına girdi.

40 MİLYON EURO'LUK TEKLİF İDDİASI

Benfica'nın Kerem Aktürkoğlu'nu 12 milyon euroya transfer etmesinin oldukça başarılı bir operasyon olduğuna vurgu yapılırken, Manchester United’ın bu transfer için 40 milyon euroluk bir teklif yapabileceği öne sürüldü.

GALATASARAY'A 4 MİLYON EURO'LUK TRANSFER ÜCRETİ

25 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a karşı iki maçta da rakip fileleri havalandırmıştı. Eğer milli futbolcu 40 milyon euro'ya satılırsa, Galatasaray bu transferden 4 milyon euro elde edecek.

Kaynak: Haber Merkezi