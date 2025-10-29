Dünya Devi, Kenan ve Osimhen'in Peşinde! Kulübe Yakın Yazar Duyurdu

Barcelona, Lewandowski'nin geleceğinin belirsizliği sonrası yeni bir golcü arayışına girdi. İspanyol basınına göre Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen, Katalan ekibinin transfer listesinde yer alıyor.

Dünya Devi, Kenan ve Osimhen'in Peşinde! Kulübe Yakın Yazar Duyurdu
Dünya devi Barcelona, forvet hattında yaşanan belirsizlik nedeniyle gözünü Galatasaray’ın yıldız ismi Victor Osimhen’e çevirdi. Barcelona’ya yakınlığıyla bilinen El Mundo Deportivo gazetesi yazarı Gabriel Sans, İspanyol kulübünün gelecek sezon için santrfor arayışına başladığını ve Osimhen’in transfer listesinde olduğunu açıkladı.

'OSİMHEN DEMEK GOL DEMEK'

Sans, Radyospor’a yaptığı açıklamada, "Barcelona çok iyi bir santrfora ihtiyaç duyuyor. Lewandowski’nin geleceği belirsiz, 37 yaşında ve sakat. Nasıl döneceği bilinmiyor. Bu çerçevede Victor Osimhen, Barcelona’nın istediği bir oyuncu. Gol ve başarı demek. Kulüp onu çok yakından takip ediyor" ifadelerini kullandı. Sans, henüz resmi bir görüşme yapılmadığını ancak Nijeryalı golcünün kulübün listesinde yer aldığını belirterek, "Şu anda taraflar arasında bir müzakere yok. Ancak Osimhen kesinlikle gündemde. Lewandowski’nin durumuna göre süreç şekillenecek" dedi.

KENAN YILDIZ DA LİSTEDE

Barcelona’nın ayrıca milli futbolcu Kenan Yıldız’ı da listesine aldığı, ancak kulübün ekonomik durumunun büyük transferler için engel teşkil ettiği bildirildi. Sans, "Hem Osimhen hem de Kenan Yıldız gibi isimler için bütçeyi zorlamak gerekiyor. Barcelona, Türk Ligi’ndeki gelişmeleri dikkatle izliyor" ifadelerini kullandı.

