Fenerbahçe'den Öyle Bir Para İstediler ki...

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Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho’nun acil olarak sol öne bir transfer istediğini söylemesinin ardından yönetim harekete geçti. Douglas Luiz için Juventus’un kapısını çalan Fenerbahçe aldığı yanıtla adeta şoke oldu.

27 yaşındaki futbolcu için Juventus’un rekor bedel talep ettiği iddia edildi.

İtalya temsilcisi Juventus’ta beklentileri karşılayamayan Douglas Luiz’in satılabileceği belirtilirken, Fichajes'in İtalyan basınına dayandırdığı haberde Juventus’un Fenerbahçe’den 40 milyon euro talep ettiği iddia edildi.

Sarı-lacivertlilerin nasıl bir aksiyon alacağı ise henüz bilinmiyor.

Kaynak: Haber Merkezi