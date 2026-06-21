Dört Dörtlük Zafer: Filenin Sultanları Çin’i de Yıktı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nde Çin'i 3-2 mağlup etti. Filenin Sultanları, Ankara etabını namağlup tamamlayarak 4'te 4 yaptı.

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Dört Dörtlük Zafer: Filenin Sultanları Çin’i de Yıktı
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin ikinci etap son maçında Çin'i 3-2 mağlup ederek Ankara etabını namağlup tamamladı. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede Filenin Sultanları, 4'te 4 yaparak taraftarına bir kez daha sevinç yaşattı.

Ankara Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan milliler, ilk seti 25-21 kazanarak öne geçti. Büyük heyecana sahne olan ikinci sette Çin, uzayan bölümde rakibine 28-26 üstünlük sağlayarak durumu 1-1'e getirdi.

Dört Dörtlük Zafer: Filenin Sultanları Çin’i de Yıktı - Resim : 1

DÖRDÜNCÜ SETTE GERİ DÖNDÜK

Üçüncü sette de üstünlüğünü sürdüren Çin, 25-23'lük skorla maçta 2-1 öne geçti. Ancak Filenin Sultanları, dördüncü sette yıldız oyuncu Melissa Vargas'ın etkili performansıyla oyunun kontrolünü yeniden ele aldı. Vargas'ın servis ve bloklardaki etkisiyle seti 25-16 kazanan ay-yıldızlılar, mücadeleyi karar setine taşıdı.

Dört Dörtlük Zafer: Filenin Sultanları Çin’i de Yıktı - Resim : 2

Nefes kesen final setinde hata yapmayan milliler, rakibini 15-12 mağlup ederek karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı. Bu sonuçla A Milli Kadın Voleybol Takımı, Ankara etabını Belçika, Fransa, Almanya ve Çin galibiyetleriyle tamamlayarak 4'te 4 yaptı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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