Dört Dörtlük Zafer: Filenin Sultanları Çin’i de Yıktı

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin ikinci etap son maçında Çin'i 3-2 mağlup ederek Ankara etabını namağlup tamamladı. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede Filenin Sultanları, 4'te 4 yaparak taraftarına bir kez daha sevinç yaşattı.

Ankara Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan milliler, ilk seti 25-21 kazanarak öne geçti. Büyük heyecana sahne olan ikinci sette Çin, uzayan bölümde rakibine 28-26 üstünlük sağlayarak durumu 1-1'e getirdi.

DÖRDÜNCÜ SETTE GERİ DÖNDÜK

Üçüncü sette de üstünlüğünü sürdüren Çin, 25-23'lük skorla maçta 2-1 öne geçti. Ancak Filenin Sultanları, dördüncü sette yıldız oyuncu Melissa Vargas'ın etkili performansıyla oyunun kontrolünü yeniden ele aldı. Vargas'ın servis ve bloklardaki etkisiyle seti 25-16 kazanan ay-yıldızlılar, mücadeleyi karar setine taşıdı.

Nefes kesen final setinde hata yapmayan milliler, rakibini 15-12 mağlup ederek karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı. Bu sonuçla A Milli Kadın Voleybol Takımı, Ankara etabını Belçika, Fransa, Almanya ve Çin galibiyetleriyle tamamlayarak 4'te 4 yaptı.

Kaynak: Haber Merkezi