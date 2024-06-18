Dört Büyükler'den TFF'ye tepki: Davetini geri çevirdi

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüplerinin başkanları, TFF'nin ürkiye-Gürcistan karşılaşmasını Almanya'da takip etmeleri için yaptığı daveti geri çevirdi.

Dört Büyükler'den TFF'ye tepki: Davetini geri çevirdi

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüplerinin başkanları, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Türkiye-Gürcistan karşılaşmasını Almanya'da takip etmeleri için yaptığı daveti geri çevirdi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, TFF, Süper Lig takımlarının başkanlarını A Milli Takımı'nı desteklemek için Almanya'ya davet etmişti.

Ancak Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüplerinin başkanları bu davete katılmama kararı aldı.

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'teki ilk maçında 18 Haziran Salı günü BVB Stadyumu'nda Gürcistan ile karşılaşacak.

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