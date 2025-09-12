Domenico Tedesco'dan Fred’e Yeni Rol! Kararını Yönetime Bildirdi

Jose Mourinho sonrası Fenerbahçe’nin başına getirilen Domenico Tedesco iş başı yaptı. İtalyan çalıştırıcı takımla çalışmalara başlarken flaş bir karar aldı. Brezilyalı yıldız Fred için karar verildi. İşte tüm detaylar…

Domenico Tedesco'dan Fred’e Yeni Rol! Kararını Yönetime Bildirdi
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco dönemi resmen başladı. İtalyan teknik direktör yapılan sağlık kontrolleri sonrası takımla ilk antrenmanlarına çıktı. Trabzonspor maçında nasıl bir ilk 11’le çıkacağı merak konusu olan 40 yaşındaki çalıştırıcıdan flaş bir karar alındı.

Domenico Tedesco'dan Fred’e Yeni Rol! Kararını Yönetime Bildirdi - Resim : 1

TEDESCO’DAN FRED İÇİN FLAŞ KARAR

Sabah'ta yer alan habere göre, Domenico Tedesco'nun Fenerbahçe'ye yapacağı ilk dokunuş belli oldu. Genç teknik adamın Mourinho döneminde performansı eleştiri konusu olan Fred'in rolünü değiştireceği belirtildi.

Domenico Tedesco'dan Fred’e Yeni Rol! Kararını Yönetime Bildirdi - Resim : 2

Fredi'i Mourinho döneminde olduğu gibi geride konumlandırmayı düşünmeyen Tedesco'nun yönetime yaptığı sunumda, "Fred'i rakip kaleye daha yakın kullanacağım çünkü şut tehdidi olan bir futbolcu." dediği belirtildi.

Domenico Tedesco'dan Fred’e Yeni Rol! Kararını Yönetime Bildirdi - Resim : 3

Yönetimin de ilk sezonundaki performansından uzak bir görüntü çizen Fred için alınan bu kararı memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

Kaynak: Sabah

Fenerbahçe Fred
