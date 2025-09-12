Domenico Tedesco'dan Fred’e Yeni Rol! Kararını Yönetime Bildirdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco dönemi resmen başladı. İtalyan teknik direktör yapılan sağlık kontrolleri sonrası takımla ilk antrenmanlarına çıktı. Trabzonspor maçında nasıl bir ilk 11’le çıkacağı merak konusu olan 40 yaşındaki çalıştırıcıdan flaş bir karar alındı.

TEDESCO’DAN FRED İÇİN FLAŞ KARAR

Sabah'ta yer alan habere göre, Domenico Tedesco'nun Fenerbahçe'ye yapacağı ilk dokunuş belli oldu. Genç teknik adamın Mourinho döneminde performansı eleştiri konusu olan Fred'in rolünü değiştireceği belirtildi.

Fredi'i Mourinho döneminde olduğu gibi geride konumlandırmayı düşünmeyen Tedesco'nun yönetime yaptığı sunumda, "Fred'i rakip kaleye daha yakın kullanacağım çünkü şut tehdidi olan bir futbolcu." dediği belirtildi.

Yönetimin de ilk sezonundaki performansından uzak bir görüntü çizen Fred için alınan bu kararı memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

Kaynak: Sabah