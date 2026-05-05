Dolmabahçe'de İstifa Sesleri! Sergen Yalçın'a Su Şişesi Fırlatıldı

Beşiktaş, evinde uzatma anlarında gelen golle finale veda edince tribünlerde 'istifa' sesleri yükseldi. Tepkilerin hedefindeki Sergen Yalçın'a su şişesi fırlatıldı.

Beşiktaş’ın sezonu kurtarma umudu olarak gördüğü Türkiye Kupası serüveni, Dolmabahçe’de büyük bir hayal kırıklığıyla sona erdi. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor’u konuk eden siyah-beyazlılar, uzatma dakikalarının son anlarında yediği golle sahadan elenerek ayrıldı.

KUPA GİTTİ, ÖFKE BÜYÜDÜ

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte tansiyon yükseldi. Tribünlerden “Yönetim istifa” ve “Sergen istifa” sesleri yükseldi. Ayrıca Teknik Direktör Sergen Yalçın’a su şişesi fırlatıldı.

