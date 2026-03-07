Dolmabahçe’de Dev Derbi: Beşiktaş, Galatasaray’ı Konuk Ediyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, Tüpraş Stadı’nda mücadele ediyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadele saat 20.00’de başladı.

Süper Lig’de geride kalan 24 haftada 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi alan Beşiktaş, topladığı 46 puanla haftaya 4. sırada girdi. Ligin zirvesinde yer alan Galatasaray ise 24 maçta 18 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Sarı-kırmızılı ekip 58 puanla liderlik koltuğunda oturuyor ve en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki 4 puanlık farkı korumayı hedefliyor.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

Galatasaray, 38. dakikada Osimhen'in kafa golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

AYRINTILAR GELİYOR...