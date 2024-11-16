Devrim Özkan 'Ne Savaşçı Ama' Sözleriyle Paylaştı! Galatasaraylı Lucas Torreira'nın Doğup Büyüdüğü Ev

Galatasaray'ın başarılı orta saha oyuncusu Lucas Torreira ve sevgilisi Devrim Özkan, milli aradan yararlanarak tatil için Uruguay'a gitti. Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira, Instagram hesabından yeni kare paylaştı. Futbolcu paylaşımına, "En sevdiğim insanla dünyadaki yerim. Gülümsemeyi asla bırakma aşkım sen özelsin." notunu düşmeyi ihmal etmedi. Devrim Özkan da, "Şehrin kadar güzelsin" yanıtını verdi.

DEVRİM ÖZKAN PAYLAŞTI

Güzel oyuncu sevgilisinin doğup büyüdüğü evi Instagram hesabından paylaştı. Özkan paylaşımında, "Lucas'ın doğup büyüdüğü ev. Ne savaşçı ama! Çevresindeki herkese ama herkese yardım etmeye çalışması, buradaki samimi insanlar, herkesin onunla gurur duyması... Büyüdüğü ilk topunu koşturduğu sokakları görmek ilk gittiği okulu görmek ne güzeldi... Seni çok seviyorum ve seninle çok gurur duyuyorum savaşçı. Unutma sen en iyisisin..." yazdı.

İŞTE DOĞUP BÜYÜDÜĞÜ O EV:



Devrim Özkan, 2023 yazında ABD'nin Miami kentinde görüntülendiği Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira ile ilgili soruya, "Her şey göründüğü gibi" cevabını vermişti. Bu sözlerle çiftin bir süredir saklamaya çalıştıkları ilişki resmiyet kazanmıştı.

Ünlü çiftten geçtiğimiz ocak ayında kötü haber gelmişti. İkilinin birlikte yer alan fotoğrafları kaldırması sonrası sosyal medya hesaplarından karşılıklı takibi bırakmaları ile birlikte ayrıldıkları ortaya çıkmıştı. Ayrılığa dayanamayan ünlü çift, 8 ayın ardından geçtiğimiz aylarda tekrar bir araya geldi.