Devler Ligi'ne Geri Dönüş: Fenerbahçe-Roma Maçına Eşitlik Geldi
Fenerbahçe 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde sahneye çıkıyor. Kadıköy'deki kritik mücadelede ilk düdük çaldı. Roma, 39. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe ikinci yarının hemen başında Archie Brown'ın attığı golle maça dengeyi getirdi.
Fenerbahçe'nin 2026/27 Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk maçında evinde İtalyan devi Roma ile karşı karşıya geliyor.
FENERBAHÇE'DE ZORUNLU DEĞİŞİKLİK
Bartuğ Elmez, 62. dakikada sakatlanarak yerini Levent Mercan'a bıraktı.
FENERBAHÇE İKİNCİ YARIYA GOLLE BAŞLADI
Sarı-lacivertliler 48. dakikada Archie Brown'ın attığı golle maça dengeyi getirdi.
ROMA ÖNE GEÇTİ
Roma ceza sahası dışından çekilen şutla bulduğu golle Kadıköy'de 39. dakikada 1-0 öne geçti.
İLK DÜDÜK ÇALDI
Fenerbahçe 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde ilk düdük çaldı.
KRİTİK MÜCADELE SAAT 19.45'TE
Sarı-lacivertli takımın 18 yıl sonra tekrar Devler Ligi'ndeki kritik mücadele saat 19.45'te Kadıköy'de oynanacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
İŞTE İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Ake, Brown, Kante, İsmail, Bartuğ, Greenwood, Kerem, Muriqi
Roma: Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso, Rensch, Cristante, Kone, Wesley, Dybala, Soule, Malen.
Kaynak: Haber Merkezi