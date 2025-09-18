Devler Ligi'nde İlk Randevu: Galatasaray Frankfurt Karşısında! Gol Perdesi Erken Açıldı!
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk hafta maçında Almanya temsilcisi Frankfurt ile karşı karşıya geliyor. Dev karşılaşmada ilk düdük geldi. İşte maçtan detaylar...
Süper Lig ekibi Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Frankfurt'a konuk oluyor.
Dev karşılaşma öncesinde takımların ilk 11'leri belli oldu. İşte ekiplerin sahaya çıkacağı kadrolar...
Frankfurt: Zetterer, Theate, Koch, Knauff, Chaibi, Burkardt, Larsson, Doan, Brown, Collins, Can Uzun.
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Singo, Eren, Torreira, Lemina, İlkay, Sane, Yunus, Barış Alper.
KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR
1' Maçta ilk düdük geldi.
3’ Eintracht Frankfurt etkili geldi... Sol kanattan ceza sahasına yaklaşan Ansgar Knauff uzaktan denedi, köşeye sert şutu son anda kaleci Uğurcan Çakır kornere çeldi.
8' GOOOOL: Galatasaray, Yunus Akgün'ün düzgün vuruşuyla Frankfurt karşısında 1-0 öne geçti.
22’ Galatasaray bir kez daha gole yaklaştı... Barış Alper Yılmaz ceza sahası sağ çaprazdan kaleyi yokladı, sert şutu kaleci çıkardı.
AYRINTILAR GELİYOR...
Kaynak: AA