Devler Ligi'nde 20 Yıllık Hasret Sona Erdi, Arsenal Finalde

Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid’i 1-0 mağlup ederek 20 yıl sonra finale yükselmeyi başardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Arsenal, sahasında Atletico Madrid’i 1-0 mağlup ederek finale yükseldi. Emirates Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada İngiliz ekibine galibiyeti getiren golü 44. dakikada Bukayo Saka kaydetti. İlk maçın 1-1 sona ermesinin ardından Arsenal, toplam skorda üstünlük sağlayarak adını finale yazdırdı.

20 YILLIK ÖZLEM SONA ERDİ

Bu sonuçla Arsenal, 2006 yılından bu yana ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi finaline yükselmiş oldu. İngiliz temsilcisi, o sezon Barcelona'yla oynadığı finali 2-1 kaybetmişti.

Atletico Madrid ise 2013/14 ve 2015/16 sezonlarının ardından bir kez daha final şansını değerlendiremedi. Arsenal’in finaldeki rakibi, Paris Saint-Germain ile Bayern Münih arasında oynanacak yarı final eşleşmesinin galibi olacak. İlk maçı PSG 5-4 kazanmıştı.

