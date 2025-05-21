Devir Değişti! UEFA'dan Dikkat Çeken Karar, Artık Direkt Katılamayacaklar

UEFA'dan EURO 2028 için çarpıcı bir karar geldi. Organizasyona ev sahipliği yapacak ülkelerin de elemelere katılmasına karar verildi.

Devir Değişti! UEFA'dan Dikkat Çeken Karar, Artık Direkt Katılamayacaklar

UEFA, EURO 2028 öncesi dikkat çeken bir karara imza attı. 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak ülkelerin de elemelerde mücadele etmesine karar verildi.

UEFA'nın açıklamasına göre İspanya'nın Bilbao kentindeki yönetim kurulu toplantısında EURO 2028 elemelerinin formatı belirlendi. Yeni formata göre ev sahipleri İngiltere, İrlanda, İskoçya ve Galler'in de elemelere katılmasına karar verildi.

Elemelerde ülkeler, 4'erli veya 5'erli 12 grupta mücadele edecek.

Grup liderleri ve en iyi 8 grup ikincisi, EURO 2028 bileti alacak. Kalan 4 kontenjan, gruplardan çıkmayı başaramayan ancak en iyi dereceye sahip ev sahibi ülkeler ve play-off'ları geçen ekipler arasında dağıtılacak.

EURO 2028, 24 takımın katılımıyla 9 Haziran-9 Temmuz 2028 tarihlerinde düzenlenecek.

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Kaynak: AA

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