Dev Kapışmanın 11'leri Belli Oldu
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Liverpool'a konuk oluyor. Karşılaşmanın ilk 11'leri açıklandı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Anfield Stadı'nda İngiliz devi Liverpool'a konuk oluyor. Evindeki İlk maçı 1-0 kazanan sarı kırmızılılar, bu avantajını koruyarak çeyrek finale yükselmek istiyor.
İLK 11'LER
Liverpool: Alisson, Frimpong, Konate, Virgil van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai, Salah, Wirtz, Ekitike.
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Boey, Singo, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Sallai, Sara, Barış Alper, Osimhen.
