Dev Kapışmanın 11'leri Belli Oldu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Liverpool'a konuk oluyor. Karşılaşmanın ilk 11'leri açıklandı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Anfield Stadı'nda İngiliz devi Liverpool'a konuk oluyor. Evindeki İlk maçı 1-0 kazanan sarı kırmızılılar, bu avantajını koruyarak çeyrek finale yükselmek istiyor.

İLK 11'LER

Liverpool: Alisson, Frimpong, Konate, Virgil van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai, Salah, Wirtz, Ekitike.

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Boey, Singo, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Sallai, Sara, Barış Alper, Osimhen.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Galatasaray Liverpool
Son Güncelleme:
ÇOK OKUNANLAR
